受到全球新冠肺炎（COVID-19）及邊境管制影響，原訂109年舉行的國際賽事，大多被迫取消或延期，各單項運動協會配合國際總會相關政策，會議多改線上辦理，考量我國疫情相對穩定，配合中央流行疫情指揮中心整體政策與防疫措施的要求，國內各賽事活動均照常推動。體育署為輔導協會在兼顧防疫無虞的前提下，持續進行相關培訓及賽事活動，在9月提出替代方案，鼓勵協會將年度工作計畫轉型，研議邀請國際講師講授增能培育課程、舉辦線上雙邊或多邊座談，主動回報我國推展績效，並評估籌辦國際交流賽的可行性。

體育署表示，以女子職業高爾夫巡迴賽為例，今年雖因疫情影響而改為國內賽，但因台灣女子職業高爾夫協會是世界積分組織（WWGR）一員，所辦理符合WWGR認證積分標準之台巡賽，有助於我國選手取得積分及賽事磨練，劉依貞理事長亦積極尋求民間資源支持促成，故仍給予專案協助，以提供我國職業及業餘選手競技舞臺，迄今已辦完3場公開賽，逾250人次參與，年底前還有2場歡樂友緣女子公開賽（11/18-20）及台灣大哥大女子公開賽（11/23-25），詳情可至女子高協官網www.tlpga.org.tw查詢。

由於國際疫情尚未停歇，體育署在此時推動替代方案，主要希望各協會加強與國際組織聯繫，適時關心相關會員國疫情狀況，藉由溝通互動，打好基礎，建立友誼關係，主動向國際組織回報辦理成果，宣傳國人積極向前形象，政府將全力支持，並輔導協會依防疫規範，完善各項防疫措施。

(中時 )