公費流感疫苗施打首日，台中慈濟醫院排隊人潮湧，盛況較往年高出5成，中午12點結束，接種站就施打346支疫苗。醫院社區健康中心也與四個衛生所合作，同步展開社區與學校注射工作。感染管制中心主任何承懋醫師呼籲，符合公費施打流感疫苗資格大眾，儘早接受疫苗保護，降低感染機會，同時有助醫師臨床鑑別「流感」、「新冠肺炎」，避免同時感染時，引發更嚴重的併發症。

年逾50歲鄞小姐指出，兩個孩子從小常生病，台灣開始有疫苗就年年提早在秋冬流行期前自費接種，讓免疫力能在兩周後提升，至今20多年，真的會減少感冒次數，就算還是感冒了，症狀也不會太嚴重。

護理師幫民眾施打流感疫苗。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院社區健康中心行政主任賴怡伶表示，慈濟醫院今年與潭子、軍功、四民、北區等四個衛生所合作，為7個社區、30所學校人員注射流感疫苗，預估施打量為19983劑，是台中市醫療院所承接最多的醫院，預計要動員醫師88人次、護理168人次，其他職類人員309人次。

慈濟醫院首場校園流感疫苗注射服務在大明高中潭子藝術校區，動員2位醫師、4位護理師，兩條動線服務近700位師生。問診、檢查到施打，工作人員戰戰兢兢為健康嚴格把關，秩序井然。

感染管制中心主任何承懋指出，今年公費流感疫苗跟往年最大不同在於疫苗從往年三價升級為包含四個流感病毒株的四價，保護力更廣。另外新冠肺炎疫情使得注射流感疫苗更為重要，兩者都是會造成呼道感染的病毒，打流感疫苗有助於醫師臨床鑑別，對症下藥以縮斷治療時間，也避免同時感染時，引發更嚴重的併發症。

(中時 )