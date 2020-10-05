交通部長林佳龍今天（5日）出席南方澳跨港大橋重建工程祈福動土典禮，會後他接受媒體訪問時表示，中秋連假疏運有比過去進步，要特別感謝用路人能夠根據資訊平台的訊息來分流，但「還有很大的進步空間」，國慶連假不能鬆懈，要持續檢討改善。

林佳龍指出，今年中秋連假的車流量，雖然比端午連假、去年中秋連假增加，但車況相對順暢，交通部會根據這次交通疏運的大數據分析，各界提供的意見也會參考。他強調，交通的順暢涉及到人、車、路，最重要就是掌握路況的資訊。

林佳龍表示，這次疏運媒體的評價基本上是及格的，但還有很大進步空間，要不斷檢討改善，有些路段先天設計的容量有限，如國5、國1、國3，只能用交通管理手段；有些人會關心使用匝道儀控管制影響地方的用路人，但我們是以國道主線能夠維持基本暢通作疏運。

林佳龍建議，在尖峰時段時，在地方型車的用路人能夠減少短程的使用國道，讓國道輸運的尖峰時刻，給長途的用路人來使用，但這都需要不斷精進、宣導，更需要社會大眾的支持。

(中時 )