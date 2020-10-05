民間團體《經濟民主聯合》智庫召集人賴中強、時力立委邱顯智等人今日召開座談會表示，為反制中國滲透、打破地方利益結構，應即刻修法《地方自治法》及《選罷法》等規定，讓地方議會能夠設置政黨比例代表。

賴中強指出，台灣現今的地方政治已經空了，中國的滲透是非常嚴峻的，若再不改革，就無法反制滲透。因此地方自治改革刻不容緩。

賴中強說，目前地方議會設有區域議員、原住民議員，但沒有政黨比例代表的議員，因此主張比照中央立法院的方式，增加政黨比例的議員進入地方議會，並應調整為，政黨票得票率3％即可獲得議員席次，而非不分區立委的5％。政黨議員的人數建議以各縣市區域、原住民議員總數的2分之1計算。以新北市議員共66席舉例，應選出33席政黨議員。

立委邱顯智表示，現在的地方議會存在著無黨籍議員最多的現況，因為很多是基於地方派系分配或是選民之間的人情而選上，但有很多議員在經營砂石業或房地產等等，並利用這樣的財力優勢做人情、選舉。

邱顯智認為，若有政黨代表能成為議員，將使議會對公共政策的討論度增加，比方說現在房價這麼高，是不是可以探討調高房屋稅等等來抑制房價。

邱顯智舉例，新竹縣議會共有33席議員，民進黨只有2席，時力1席、綠黨1席，整個結構都是這樣，因為過去沒有討論改變選制，導致如今很多地方政府長成這樣的模樣。

邱顯智說，很多有志回鄉改革的年輕人，一看到選舉要花這麼多錢，要去送禮、晚會要送摸彩品等等，這樣的門檻讓他們無法投入。總歸來說，應讓地方政治也有政治色彩及理念進去，而非地方利益為導向。

(中時 )