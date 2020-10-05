桃園市議員王浩宇陷入罷免危機，王浩宇表示，國民黨動員的罷免連署若達標，「我將做出一個對得起台灣的重要決定」。新北市議員葉元之則表示，王稱對得起台灣的決定，就是「繼續對抗國民黨」，葉也不禁表示「整個鳥掉了！」

罷免王浩宇總部日前宣布，第二階段罷免達標，但仍會繼續收連署書，直到過保險門檻。對此，王浩宇在臉書表示，「有點累了。國民黨動員的罷免連署，如果達標後，我將做出一個對得起台灣的重要決定」。

對此，葉元之在臉書表示，他問及王浩宇，對得起台灣的決定是什麼？王浩宇回答「對得起台灣的決定，就是繼續對抗國民黨」。這番回答也讓葉元之不禁表示「errr......好吧！整個鳥掉了！」

網友則回應表示「果然只有一張『唬爛』嘴」、「被罷掉剛好而已！毫無作為」、「反對而反對的議員最沒有參考價值了」、「在這幾個罷免案，王浩宇應該是那個最該被罷免的那個人。不過也有網友認為「撐下去，罷免不會過的。讓討厭你的人看到你是經得起考驗的」、「撐下去，罷免不會成功的」、「王浩宇負責盡職，堅守崗位，沒有必要辭職」、「搞那麼久才第二階段，之後還要投票，根本是浪費資源」。

(中時新聞網)