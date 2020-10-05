孟子第73代孫女代領獎辣翻了 挺32D胸器中空大爆乳超吸睛

孟慶而6年前擔任外景主持模樣青澀。(圖／翻攝自孟慶而IG、孟慶而 Cheer的YouTube)

因為今年金曲獎代「濁水溪公社」上台領獎的孟慶而，以一襲爆乳裝受到矚目，超兇車頭燈讓她一夕爆紅，之後也被起底是孟子第73代孫女，現更被挖出舊照和強大背景。

孟慶而因在金曲獎代「濁水溪公社」上台領最佳台語專輯獎，辣露超兇車頭燈，讓她一夕爆紅，後被起底她是孟子第73代孫女，擁有32D好身材，其實，出生英國的她，母親是聲樂家，但她1歲多時，父母就回台辦離婚，她是由爺爺奶奶帶大。

不過爭氣地她，長大後考上政大新聞系，還曾在年代電視台擔任記者，並擔任外景節目《生活接力棒》的主持人，現她青澀舊照被挖出，當時穿衣保守，和現在性感模樣大不同，看不出身材如此凹凸有致，讓網友驚呼：「是同一人？」

孟慶而2016年在河岸留言舉行新歌慶功會。(圖／本報系資料照)

雖然讀新聞系，但她從小就有音樂夢，2012年她將孟子的《告天下》譜曲變成歌，受到關注，之後推出《人性本善》等歌曲，也在韓國發過片，不過剛進演藝圈卻不順遂，先是和2家公司解約，又遭逢奶奶過世，讓她一度想不開。

因此得知「濁水溪公社」入圍金曲獎後曾激動發文：「公司開業第一年，居然僥倖入圍了金曲獎！去年花大半年，編了整張的《裝潢》，在神沒有難成的事。走紅毯時我要穿低胸禮服！」果真就因爆乳裝引起關注。

(中時新聞網)