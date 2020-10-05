閻奕格「心儀」J.Sheon多年，終於邀到J.Sheon一同創作新曲〈從此過著幸福快樂的日子〉，並且合拍MV；兩人在MV中相遇、用眼神對峙、相擁共舞，許久沒與男生跳正式的慢舞的閻奕格，與又高又帥的J.Sheon跳起恰恰，害羞地說：「我上一次跳這種正式的舞是高中畢業舞會，所以已經很久沒有跟男生深情對望跳舞了。」兩人浪漫共舞，深情對望戲碼讓閻奕格臉紅心跳，同事們也大讚有火花，不過一拍完，專情的閻奕格立刻透過鏡頭向男友深情告白：「愛你喔！」

J.Sheon表示，歌名〈從此過著幸福快樂的日子〉常出現在許多童話故事中，代表了一個快樂的結局，「但是我想用這首歌帶出幸福的一體兩面，幸福不是一昧的覺得我沒有缺點，我不能犯錯，或我一定要積極正面就可以得到。如果想要得到幸福，你必須要面對自己的黑暗面，你必須要知道生活有許多困苦的部分，只要你懂得怎麼去面對，你才有機會從此過著幸福快樂的日子。」

閻奕格對這樣的概念也深有體會，表示以前的自己曾經很不快樂很不幸福，對自己要求很高，只想把自己包裝得很完美，「大學時期我會因為在校園活動演唱時，不小心唱走了一個音，回家痛哭一整天。」直到後來閻奕格才發現「完美」並不能帶給自己快樂，反而現在能坦然面對自己的各種面向更加自在和開心；閻奕格與J.Sheon不僅共同寫歌、合唱，也一同拍攝MV，閻奕格在MV前半部飾演一個選擇生活在溫室、循規蹈矩的嚴謹女孩，而J.Sheon則是一個隨性自在享受生活的男孩。兩人有著不同的生活價值觀，但都擁有自己的幸福快樂生活。該曲今起在Hit Fm首播三天，MV則是8日晚間8點於閻奕格官方YouTube頻道首播。

閻奕格（左）新曲邀J.Sheon合作。（華研國際提供）

閻奕格新曲邀J.Sheon合作。（華研國際提供）

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