比起投資APPLE供應概念股，新世代投資人也願意直接投資APPLE！根據IMF國際貨幣基金2019年數據，美國持續占據全球經濟GDP的1/4，再加上美股大盤八月創下歷史新高，投資人透過券商複委託平台直接投資美股激增。

想要參與美股，但不知美股該怎麼入門投資可以參考這個辦法，「美股買品牌、台股買供應鏈」。拿美股標準普爾S&P 500指數具代表性的前十大權值股來看，蘋果、微軟、馬遜、股歌、臉書、波克夏海瑟威、嬌生、威士卡、寶僑、摩根大通等，都是每個人耳熟能詳、甚至日常接觸的品牌，投資起來格外安心。

選擇了好的、熟悉的公司配置後，就是紀律與長期操作的配合了。如何聰明投資，重點要在市場中選擇好的標的，長期投資、紀律管理。近來美股屢創新高，定期定股是個很好的策略，一來分散分險，二來減少看對標的、買錯時間的風險。美股的投資門檻不高，在數位工具的幫助下，投資人可以在手機、電腦或平板上點點手指，就完成交易。

永豐金豐存股1股就能成為國際企業股東。對許多美股新手來說，最難起步的原因就是資金有限！台灣現行的盤中逐筆交易單位仍是以一張(1,000股)為單位，而美股則是1股就能買賣較有彈性，以長期投資角度而言，以永豐金存股平台「豐存股-美股」為例，開立複委託帳戶後，自行設定每月買進的美股股數，平台之後就會自動每月買進股票，不用每天晚上看美股，輕鬆成為全球龍頭企業的股東。

「人不理財，財不理你」，美股的創新市場，適合存股的概念，在美股這個充滿機會及創新的市場裡，投資人不妨找到熟悉、認同的好公司，透過存股方式，伴隨這些大企業一起成長，收穫投資績效。看更多「存股專欄」連結如下:https://supr.link/vUcaf

(時報資訊)