義大利支付系統商Nexi將以全股交易方式收購支付同業SIA，預計將創造歐洲最大支付供應商巨擘。

總部位於米蘭的Nexi同意以換股方式，Nexi每一股換取SIA的1.5761股進行交易，Nexi現有股東將握有合併後公司七成股份，據周一的一份聲明指出。合併後公司的年營收將佔有18億歐元(約21億美元)，公司市值將超過150億歐元，躋身義大利前十大上市公司。

Nexi執行長Bertoluzzo未來將帶領新團隊，其表示，兩公司在最佳的技術和創新的合併，將進一步帶給銀行和客戶夥伴更先進的解決方案。SIA執行長於交易完成前將續留現職，交易完成後將另尋新的專業挑戰。

該交易談判進行了約一年。歐洲支付業者皆在尋求擴大規模的機會。合併後新公司將擁有200萬個商家客戶，將成為法國同業Worldline的強競對手。Worldline在今年二月同意以78億歐元收購銀捷尼科集團(Ingenico)。

SIA為義大利支付業者，主要由義大利政府透過投資銀行Cassa Depositi所擁有，Nexi和UniCredit皆為公司大客戶。今年二月SIA董事會曾通過上市計畫，但多次面臨破局。

Nexi則在去年上市，隨後透過上市籌資約23億歐元。此次收購交易中，BofA證券、Mediobanca投資銀行和匯豐銀行為Nexi提供諮詢；JPMorgan則為SIA提供交易諮詢。

(時報資訊)