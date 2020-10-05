30歲林姓男子5日凌晨2點多，對另一派大約7、8人相約萬華區河堤外廢棄道路談判，不料雙方口角大打出手，其中林胸部、腹部各中1刀，混亂中一度失去生命跡象，旁人見狀立刻開車將林送到醫院，院方下午1點宣告死亡，警方正根據林女友的說法，追查歹徒當中。

林姓男子車上載著女友，自文山區出發，從萬華區長順街底進入河堤與另外派人馬談判，但對方有7、8人在場等候，驚覺遭設局，立刻找人助陣，但林等候朋友7人到場，不料雙方一言不合大打出手，導致林身上多處刀傷。

萬華廢棄河堤凶殺1死 警鎖定7嫌追緝當中

林胸部、腹部各中1刀，當場血流如注，隨即被朋友拉上車送醫救治，雙方人馬隨即一轟而散。而林的女友言詞閃爍，面對警方訊問，聲稱不知道談判的內容，也不認識對方，其他人則說接到訊息，就趕到場助陣，不清楚林與對方的恩怨。

警方獲報後立即拉起封鎖線採集證據，釐清雙方恩怨，並追查行凶歹徒到案，而受有重傷的林男，經醫院急救10多小時，仍宣告不治。

(中時 )