42歲陳姓女子在家中洗澡時，發現乳房右邊有硬塊，就醫檢查確診乳房雙側皆為原位腺癌，該院醫師建議乳房需局部切除或全切除，讓她猶豫不決之際，陳姓女子透過親友介紹，得知衛生福利部苗栗醫院有內視鏡微創乳房切除術，決定接受乳房雙側內視鏡手術，並結合整型外科做乳房重建手術，她表示，開完刀後「更有自信了!」

苗栗醫院乳房特別門診醫師雷秋文表示，經安排陳女進行詳細超音波、乳房攝影等詳細檢查後，確認她乳房雙側確實都有原位癌，考慮到乳房雙側皆有腫瘤，經討論後，決定同時進行雙側乳房內視鏡手術，並在術中送冷凍切片，將傷口位置藏在腋下或側胸，讓乳房外觀看起來沒有傷口，再將乳腺組織從切口完整取出，並結合整型外科做乳房重建手術。

雷秋文說明，過去的乳癌手術會將整個乳房和腋下淋巴摘除，對外觀影響較大，常對患者造成心理壓力，但透過內視鏡微創手術，不僅傷口小，醫師還可讓傷口藏在腋下或側胸，病患也能保有自信心。

雷秋文醫師提醒，目前台灣婦女癌症發生率排第一位，死亡率乳癌排第4位，民眾可透過國民健康署現行推展的乳房攝影篩檢，無家族病史的婦女，年滿45歲到69歲每2年免費檢查1次；二等親內曾罹患乳癌的女性，可提早到40歲開始接受乳房攝影檢查，定期接受檢查，及早治療以免延誤病情。

(中時 )