民進黨在上禮拜三公布自家民調，顯示民進黨於20-29歲支持度為 34.7％、時代力量12.6％、民眾黨15.2％、國民黨則為7.7％。國民黨青年部主任陳冠安表示，民進黨不敢跟外界說的真相是，其實民進黨近期以來，由於施政決策不公開不透明、背離民意，青年支持率已經慘跌一成。

陳冠安說，對比國家政策研究基金會，在罷韓後6月中旬，以及近期9月中旬，委託全國公信力進行的民調，民進黨在20至29歲的支持率是從37.2％減少到29.3％。國民黨雖然青年支持率確實不如民進黨，但三個月以來，在歷經黨內改革之後，青年支持率是成長將近一倍的，稍微落後民眾黨2.9％，位居第三，比第四的時代力量高出兩倍左右。

陳冠安指出三點理由，國政基金會民調有可信度。首先，起碼國政基金會委託的是外部民調機構，決不是民進黨自家的民調中心；第二，國政基金會在發布記者會上有公布民調相關細節，包括完整的問券題目、調查單位、辦理時間、抽樣方式、加權方式、樣本數及誤差值，如果民進黨要質疑國政基金會民調的公信力，就請先公布自家民調的相關細節，以供外界檢視；第三，國政基金會6月中旬的民調顯示國民黨總體支持率只有13.7％，當時還有記者問他怎麼敢公布這樣的數據，答案很簡單，就是要證明這不是民調 (ㄊ一ㄠˊ)。

陳冠說認為，從民調趨勢來看，國民黨過去的優勢族群一直都是40 至59歲的經濟選民，年輕族群通常都是藍營比較弱的一塊，也因此，江啟臣主席上任之後，最主要的改革工程就是在爭取年輕族群支持。

他說，國民黨積極爭取青年世代支持，在這個暑假有很好的成果，兩天的營隊，招40人來400人，最後破例錄取100位，成為國民黨史上最盛大的青年營隊。而歷經兩天營隊之後，根據匿名問券統計，有73.2 ％學員對國民黨印象更好，僅0.9％印象更差；在營隊後的實習培訓，參與的31名學員裡，同樣是匿名問卷，有70.3％對國民黨印象更好，無人印象更差。這顯示國民黨不僅可以爭取到年輕人來，還可以改變青年世代對國民黨的印象。

陳冠安表示，國民黨青年支持率目前確實落後，也還有許多改善空間，要加倍努力，才能爭取更多中華民國派的年輕夥伴，這是國民黨青年部未來最重要的使命與任務。但對於民進黨，他也只有一句話，如果貴黨沒辦法正視年輕支持率正在流失，那2018選舉的慘敗，將會在 2022再度上演。親綠的台灣民意基金會民調，就顯示蔡總統支持率在一個月內正負面評價綜合下滑21％左右。正視民心趨向，才是民主政治的本質。

(中時 )