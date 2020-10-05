中秋連假台南各觀光景點人潮爆滿，根據台南市政府觀旅局統計，最受歡迎的景點為台南美術館，這次中秋連假共吸引近2.3萬人次入場。此外，包括奇美博物館、德元埤荷蘭村、頑皮世界野生動物園等處，人潮也都較端午連假成長許多，顯示台南觀光旅遊熱潮。

觀旅局長郭貞慧表示，包括安平古堡、赤崁樓等台南知名古蹟，在這次連假受到民眾歡迎，都有破萬人次入場。而山區方面，水上花園水道博物館也吸引許多民眾前往避暑，與端午連假人數相當有1.7萬人次，左鎮化石園區則有逾萬人入場，虎頭埤舉辦秋老虎優惠活動，也吸引近萬人入園。在濱海方面，北門遊客中心及七股鹽山，也分別湧入超過1.3萬人次遊客，七股鹽山的台鹽冰淇淋更是遊客清涼消暑的必購商品。

水上花園水道博物館。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

左鎮化石園區。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

郭貞慧指出，下禮拜的國慶連假，市府已經做好全盤規畫，國慶焰火場也已經完成布置，希望民眾再度光臨台南觀光，除了眾所期待的國慶焰火外，還可以趁機到台南各景區觀光消費，共度國慶美好假期。

(中時 )