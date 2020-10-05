處理稅務免出門問題不用出門！台中市府地方稅務局5日為「全智慧客服中心」揭牌，以一站式全方位服務為概念，讓民眾在家用電話、LINE、SKYPE、視訊、AI智能客服，便能進行稅務諮詢及申辦，10分鐘內補發房屋稅、地價稅繳納證明及當期繳款書。

台中市地方稅務局長沈政安指出，以「A＋＋ Station」為名稱，並以「全民友善」、「全時在線」、「全新智能」、「全境共享」及「全心互動」為五大策略主軸，讓民眾無論何時何地，都能獲得即時服務、解決稅務問題。

稅務局各分局不僅提供臨櫃全功能服務櫃台，也推出「全智慧客服中心」服務，民眾透過電話、LINE、Skype、視訊、AI智能客服3.0即可申辦及發證補單，解決民眾上班日無法臨櫃洽辦的困擾。

沈政安說，「視訊發證補單宅配便」全台首創服務，房屋、土地或車輛所有權人利用LINE加入ID「taichungtax2」、Skype搜尋「台中市政府地方稅務局電話客服中心」並開啟視訊服務，10分鐘內就可補發房屋稅及地價稅繳納證明；使用牌照稅、房屋稅及地價稅開徵期間，也能在10分鐘內補發當期繳款書。

智能客服升級3.0版，沈政安強調，AI智能客服3.0將更準確判斷問題、引導民眾問對問題並給予更精準的回答，有效幫助民眾解決問題。

「全智慧客服中心」以「A＋＋ Station」為名稱，推動「全民友善」、「全時在線」、「全新智能」、「全境共享」及「全心互動」五大策略，讓民眾隨時隨地獲得即時服務，解決稅務問題。

今日揭牌儀式，沈政安、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、研究發展考核委員會主委吳皇昇、客家事務委員會主委江俊龍、中區國稅局台中分局長曾美智及會計師、地政士、記帳士、記帳及報稅代理業務等公會及台灣省稅務研究會、地政學會等代表，共同出席見證。

(中時 )