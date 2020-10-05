群電（6412）9月營收35.64億元，月增15.1％、年增5.3％，創下歷史新高紀錄，第三季營收96.58億元，較上季成長4.6％，但在桌上型電腦因疫情帶動的出貨熱潮已過下，較去年同期則減少3.3％，前9月營收達256.04億元，與去年持平。

群電表示，9月份受惠於傳統旺季效應，加上客戶因應中國中秋與國慶長假提前拉貨，使得大瓦特數筆電、Type-C筆電、遊戲機及伺服器用電源營收均較8月份上揚，推升九月營收再創歷史新高，第三季營收優於原先預期，產品組合也比上季更佳。

展望第四季，群電表示，雖然遊戲機及伺服器電源將步入淡季，但傳統筆電及電競筆電電源需求仍維持強勁，將為第四季業績帶來一定支撐，整體下半年營收可望優於上半年。

法人表示，疫情影響桌機及消費性產品需求，壓抑群電營收成長力道，不過群電深耕高值產品逐漸獲得成效，加上積極投資自動化製程改善生產效益，看好群電2020年獲利有機會再攀歷史高峰。

法人更指出，此波疫情在上半年帶來缺工及磁性元件缺貨的干擾，更確立了自動化生產的重要性，群電吳江新廠產能開出後，產線自動化比例將提升到8成，有機會進一步提升品質、彈性及生產效率，有效提升競爭力及長期獲利表現。

(工商 )