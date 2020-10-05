根據國防部今天送達立院的業務報告指出，為因應敵情變化，嚴密掌握臺海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，年度迄今計派遣空中戰巡兵力4,132架次、海上偵巡兵力7,531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務，強化國軍戰備整備能力，矢志達成維護領土主權、確保臺海和平與區域穩定之目標。國防部長嚴德發上周表示，空軍今年飛行架次與時數，較去年增加20％。

國防部長嚴德發將於周三進行業務報告，報告內容說，年來迄今，亞太區域內朝鮮半島、東海、南海、「中」印邊界衝突、島嶼主權爭議等因素，仍牽動區域情勢發展；在陸、美戰略競逐下，因新冠肺炎疫情、香港國安法、相互關閉領事館，及美軍應對東、南海等軍事作為，加劇兩國緊張關係；未來亞太區域整體安全環境，仍將呈現多變且不穩定的局面。

報告指出，近期美國不斷強化印太區域軍事活動力度，藉航艦打擊群於西太平洋巡弋、各型機艦頻密於臺海周邊活動、偵察機抵近大陸沿岸情蒐，以及聯合盟邦於印太區域舉行聯合軍演等，意圖展現美軍多面向、多元化及快速機動作戰能力，以箝制中共軍力外擴企圖，及履行對區域盟國安全承諾與落實印太戰略的決心；中共則藉黃海、東海、南海軍事演習、實彈射擊及軍機於我防空識別區活動等作為，增強應對美機、艦活動力度，展現抗擊外軍作戰實力及向周邊國家強調領土主權不容侵犯立場，預期雙方在軍事對抗與言詞摩擦上，短期內不易趨緩。

報告說，中共自2015年啟動軍事改革，迄今陸續完成戰區指揮機制與部隊組織編裝調整，以及殲20、山東號航艦、北斗導航衛星等高新武器裝備研製與列裝；另為強化對臺軍事整備，持續進行實兵對抗、聯合登陸、遠海長航等演訓任務；近期共機更多次逾越中線並頻密進入我西南防空識別區侵擾，企圖藉片面的軍事行動改變臺海安全現狀，同時測試我應對作為，增加我空防壓力及壓縮我活動空域，臺海周邊安全受區域情勢影響，日趨嚴峻。

報告指出，面對共軍威脅及區域情勢，國軍將持續加強聯合情監偵作為，發揮早期預警功能，嚴密掌握臺海周邊活動動態，並秉持「不挑釁、不怯敵」立場及「不引發事端、不升高衝突」原則審慎應處，以維護區域和平穩定及國家最大利益，展現國軍捍衛國家安全的核心價值。

(中時 )