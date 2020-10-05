喝黑咖啡竟能減肥？3個黃金時間最有效 有助快速燃燒脂肪

國內外不少藝人都嘗試過「黑咖啡減肥法」，像是潘瑋柏、劉詩詩、范丞丞和韓藝瑟等人，然而這個方法真的有用嗎？黑咖啡含有高劑量咖啡因，能夠幫助利尿，加速人體水分代謝，還能促進腸胃蠕動，甚至是加速脂肪分解，只要把握三個黃金時間，絕對見效！

．早餐

早餐後來杯咖啡對減肥很有幫助。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

早上剛起床特別容易水腫，來一杯黑咖啡，可以利尿消水腫，還有排宿便的效果，甚至能夠提神，讓一天有個朝氣的開始，但要切記吃早餐是很重要的，千萬不能只喝黑咖啡而不吃早餐，這樣反而會營養不均衡，造成反效果。

．餐後

（圖片來源：免費圖庫pixabay）

咖啡鹼能夠幫助消化，加速脂肪消化分解，代謝加快也能避免體內囤積多餘脂肪，把握餐後的半小時喝杯黑咖啡，在血糖上升的黃金時間攝取咖啡因，不但能幫助代謝，還能抑制食慾，減少進食量。

．運動前

咖啡可以讓運動效果加倍。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

運動前喝咖啡能夠增進血液循環，加速燃燒脂肪，提升運動效能，達到事半功倍的效果，但由於咖啡利尿，會造成身體水分大量流失，因此運動時要多補充水分，以免會嚴重脫水。

「咖啡減肥法」雖然一定有效果，但只能短時間使用，若是長時間靠這種方式瘦身，恐怕會降低基礎代謝率，更容易會復胖，這種方法也不是每個人都合適，像是容易心悸的人就不宜嘗試，落實計畫的期間也要注意，別空腹喝咖啡，更重要的是別長期攝取，否則很可能失眠、心悸、焦慮不安。

(中時新聞網)