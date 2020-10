因疫情影響,今年多場大型展覽、發表會都被迫取消,或改以全新線上(虛擬)形式舉行,展現了不同以往的面貌,而春夏倫敦時裝秀也不例外,首次以數位影像方式呈現,多次受邀參與倫敦時裝秀的品牌APUJAN,特與中華電信MOD合作,並且相關時裝秀影片將上架中華電信MOD,且同步推出獨賣商品,拓展虛擬時裝秀與數位串流服務的更多可能。

中華電信MOD今(5)日舉辦記者會,宣布與時尚品牌APUJAN攜手合作,在MOD平台開設「APUJAN時尚秀專區」。今年倫敦時裝周因疫情改以線上形式發表,APUJAN也受邀,並拍攝影片「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)參加。影片由獲得第22屆台北電影獎最佳導演獎的張榮吉導演執導,10月5日起使用者就可在MOD欣賞得到,寫下台灣串流平台與時尚產業跨界合作的一例。

文策院董事長丁曉菁。(黃慧雯攝)

文策院董事長丁曉菁在今日分享,創意背後的故事總是令人好奇。她指出,APUJAN創辨者詹朴本身也是一個重度閱讀者,身兼時裝設計師的他,也將過往眾多所閱讀的文本化為創作元素。他能從文學作品中演繹出全新的靈感,化為時裝創作的底蘊更耐人尋味。本次時裝週影片,因為疫情須以數位化呈現的方式,結合了眾多台灣知名的影片創作者,也讓本次以數位形式呈現的APUJAN時裝週內容更值得期待。

中華電信總經理郭水義。(黃慧雯攝)

中華電信總經理郭水義指出,因為疫情影響,改變了許多產業與經濟型態。中華電信MOD的電影觀看時數累積至今年9月已經超越了全台電影院觀影時數,儼然成為不可忽視的電影上市通路,顯示MOD已在疫情期間,成為消費者宅在家中必備的娛樂服務之一。郭水義指出本次有機會與詹朴設計師的團隊合作,不僅在MOD上架本次APUJAN的數位時裝秀影片,還將上架APUJAN與Xpure聯名的防霾布口罩的MOD獨賣款,有興趣的消費者下手要快。

APUJAN參與數位倫敦時裝周的「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)影片,是由電影《逆光飛翔》、《下半場》導演張榮吉執導,《我們與惡的距離》攝影指導陳克勤、《返校》美術指導王誌成、音樂製作人應奇軒擔任音樂總監,並由陳寶旭監製,幕後製作團隊相當強大。

因疫情影響不僅時裝秀改以線上發表,人們外出為防疫而需配戴的口罩也一耀成為伸展台的主角,並在全球掀起機能性口罩熱潮。APUJAN與Xpure聯名的防霾布口罩,本次與MOD推出獨賣款,MOD觀眾掃描電視螢幕上出現的QR Code即可下單完成購買,讓時尚產業透過數位串流服務,再搭配電商購物服務,直接找到消費者。

APUJAN是旅英設計師詹朴在倫敦成立的時裝品牌,以多樣化的針織記憶、原創布料搭配古代服飾元素為主要產品特色,創作主題也多與文學、奇幻、時間等元素有關。近年來APUJAN陸續跨界為雲門舞集製作舞衣、為吳寶春麥方店以及郭元益打造制服、與長榮航空推出機上服、與麥當勞推出聯名限定套餐包裝等,本次與MOD合作,也可謂是再度跨界,寫下新一個特別的成績單。

