雲林縣元長鄉4日發生一起人倫悲劇，80歲陳姓老翁因不滿54歲兒子長期無業待在家，又酗酒鬧事，一怒之下持務農用的竹棍亂棒打死親兒，警消獲報到場救護，死者已無生命跡象。檢察官考量老翁身心狀況，責付家屬帶回，全案由地檢署偵辦中。

54歲兒子長年待業，在家酗酒鬧事，陳父不滿兒子常跟他要錢，4日上午與酒後的兒子爭吵並將其推倒，再持竹棍毆打致死。行兇後自行赴客厝派出所自首，警消獲報立即前往救護。

警方到場後，發現54歲兒頭部朝下，臥倒於住家果園，死者遺體身旁已有螞蟻，頭顱被打到凹陷，已無生命跡象，初步判定已經死亡一段時間，現場查獲一支沾染血跡的竹棍，並採集相關DNA生物跡證，訊問在場的外籍看護後，確定陳姓老翁為行兇者。

陳姓老翁行兇後對於殺害過程均坦承不諱，檢察官認為陳姓老翁罪嫌重大，考量陳姓老翁已79歲高齡且患有心臟病，無逃亡串證之虞，責付家屬帶回，地檢署目前積極偵辦此案，將擇日解剖遺體，近一步確認死因。

附近鄰居表示，54歲兒子20多年前失業返家，幫助父親處理農事，但長期飲酒鬧事，導致父親對其相當不滿。陳姓老翁務農維生，平時待人和善，沒想到竟然會發生這種人倫悲劇。

(中時 )