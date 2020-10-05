防疫股領軍，台股站回10日線！

美國總統川普確診新冠肺炎，及大陸最大晶片製造商-中芯國際於10月4日發布正式公告，證實美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定，兩大多空事件主導著今天的台股交易，雖然今天早盤台股因川普病情好轉，美股盤前期指大漲，以及台積電(2330)及聯電(2303)跳空開高以高盤開出，盤中更因康那香(9919)、恆大(1325)及南六(6504)等防疫股，以及矽力-KY(6415)、東科-KY(5225)、圓剛(2417)、合世(1781)、聚隆(1466)、裕民(2606)、聯穎(3550)、廣寰科(3287)及中福(1435)等中小型股強攻漲停板，指數一度大漲逾百點，站上12600點，不過，市場觀望氣氛濃厚，追價力道不足，致使晶圓代工等半導體個股只演了半場好戲，本週將舉行法說會的大立光(3008)還下跌收黑，失守3300元關卡，拖累蘋果概念股有氣無力，台股指數收盤不僅未能站上12600點，連12550點都沒守住，僅勉強拿下10日線，終場加權股價指數12548.28點，上漲32.67點，成交量1479.18億元；OTC指數為162.83點，上漲0.78點，成交量326.14億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲2.86%，其次是生醫類股及橡膠類股，分別上漲2.2%及2.15%，表現較差者為電子通路類股、光電類股及電腦週邊設備類股，其中電子通路類股下跌0.8%，光電類股及電腦週邊設備類股均下跌0.65%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲1.32%，表現最差為遊戲類股，下跌0.56%。

就技術面來看，今天台股雖然一度因美股盤前期指大漲攀高至12600點以上，但因市場觀望氣氛濃厚，指數開高收低，終場上漲32.67點，以12548.28點作收，站回10日線；國際股市出現震盪拉回走勢，台股雖在電子新品拉貨逐漸增溫及日指標轉強下持續反彈走勢，但上檔逢下彎的短期均線，且量能未出，加上季線反壓沈重，而外在國際股市又增添川普確診新冠肺炎變數，台股指數短線恐難立即突破上檔套牢壓力區，預估本週台股指數將在12350點到12650點上下震盪。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，短期美國總統大選因素使股市震盪，但預期仍不會改變股市長期上升趨勢，其原因主要來自年底疫苗陸續上市、FED仍持續寬鬆政策，加上2021年企業獲利可望轉為明顯成長，故不論未來美國總統最後人選為何，且若仍維持目前兩黨分治之國會狀況，預期在總統大選不確性因素過後，股市仍將反應基本面及資金面正向發展趨勢重回上升軌道。儘管美股上週五一度因川普確認下跌，但全週仍反彈1.5~2.0%，帶動台股週一買盤，由於蘋果新機將亮相，加上光學鏡頭等指標大廠本週將舉行法說會，將牽動第四季產業營運展望及訂單能見度，成為近一週電子股及供應鏈還有法人資金動向觀察重點。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的變數：一、川普民調落後，對中國打壓動作增溫，中國尚未反擊，中美貿易衝突是否升高?二、華為禁令擴大，Qualcomm、聯發科等企業向美方申請出貨華為是否獲得許可?三、Apple新機即將上市，可否帶動市場換機需求?若皆能朝正向發展，有利台股的走穩。此外，台股仍具四契機，包括：一、這波華為禁令的擴大造成台股的重挫，有助於降溫6~7月台股大漲造成的散戶激情；二、華為禁令擴大對台股企業獲利影響預估在1~2%間，影響未如想像中嚴重，預估2021年台股企業獲利YoY仍有兩位數成長；三、美元持續疲弱，有利包括台股在內新興市場股市表現；四、台股高股息殖利率特性仍對外資有吸引力。綜上所述，台股第四季不需悲觀，建議可逢低分批布局。

沈建宏指出，基於急單效應後可能的庫存調整，加上中美貿易戰再度升溫，預估台股短線類股輪動與高檔震盪機率高，但預期第四季至明年第一季指數仍有表現機會，短線若急跌可視為中長線的買點。在類股操作上，看好五大族群：一、半導體供應鏈(IC設計、先進封裝、新製程受惠)；二、新產品及新規格受惠股(包括5G、 miniLED、新GPU與新CPU平台、新款Game Console等)；三、Apple供應鏈；四、汽車供應鏈；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

(時報資訊)