印度衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）周日表示，印度尋求在明年7月以前獲得多達5億劑新冠狀病毒疫苗為約2.5億人接種。

這個全球疫情第二嚴重、僅次美國的國家，其感染率仍持續升高。根據印度衛生部最新公布的數據，過去24個小時內，印度的新冠肺炎確診數增加7萬5,829例，累計確診數達到約655萬例，累計死亡病例達到10萬1,782人。

瓦德漢在推特上表示，印度已設立一個高層級的專家團隊負責疫苖事務，我們的粗估與目標是在2021年7月以前，取得與使用能涵蓋2億～2.5億人的4億～5億劑疫苖。

印度血清研究所與數家私人公司已經與「比爾與梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）及美國疫苗開發公司Novavax等組織合作，為印度13億人口爭取疫苗。

瓦德漢表示，印度已經成立委員會研究疫苗供應鏈的各方面事務，包括各種疫苗問世的時間表；同時也獲得製造商的承諾，將確保可獲得最大劑量，「聯邦政府將致力於採取一切措施，確保疫苗一到位就可以『公平、平等』地分配」。

(時報資訊)