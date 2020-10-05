台股今(5)日收漲32.67點或0.26%，報12548.28點，呈現開高走低。觀察盤面，傳產、生醫最勇，其中電器電纜股收漲1.76%，類股漲幅位列第四，個股紅通通。

電器電纜產業今年擁抱利多，總體市場需求比往年好。宏泰(1612)表示，公司除了爭取公共工程發電案競標及科技大廠訂單，並將觸角伸到太陽能電廠及離岸風電業務。今年鎖定利潤較優的大型線纜訂單，此外，已接下的公共標案能見度長，下半年本業獲利無虞，並樂看明年。今(5)日股價剽悍，小幅開高後持續向上，收漲0.7元或5.19%，報14.2元，收復5日線及周線，並領漲電器電纜股。

大亞(1609)長年深耕太陽能發電，搭上今年台灣綠電順風車，樂看今年投資成效。長期目標將以多管齊下的方式發展本業，包含投入電器電纜新品開發、設備更新及尋找地面型太陽能案場。大亞表示，台灣用電量攀高，有機會成為公司未來穩定的現金流來源。今(5)日股價雖幾度翻黑，但多頭依舊力挺，收漲0.45元或2.63%，報17.55元。

同樣收漲2%以上的個股還有億泰(1616)、華新(1605)，與宏泰、大亞共同拉抬電器電纜股漲幅。

(時報資訊)