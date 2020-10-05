日本32歲男星東出昌大和渡邊杏結婚5年，擁有一對雙胞胎女兒和一名兒子，本來是演藝圈銀色夫妻，卻被小三女星唐田英里佳破壞，偷吃長達3年，而且當時她還未成年。消息曝光後形象大傷，即便透過經紀公司道歉，仍挽回不了星途。最近有媒體拍到她剪去一頭長髮，在經紀公司的辦公室打雜。

東出昌大和渡邊杏今年8月離婚。（圖／翻攝日網）

根據日媒《女性SEVEN》報導，唐田英里佳自從爆出不倫戀，便暫時淡出螢光幕10個月，在經紀公司的安排下，到辦公室協助行政工作，並將頭髮剪到及耳，象徵重新開始。

唐田英里佳的近況曝光後，許多日本網友依舊不領情，認為她就是破壞別人家庭的小三，就算表達反省、道歉和懊悔，還是沒有辦法洗白；不過，部分網友覺得東出昌大在眾多星友的幫助下，隔沒多久就回到演藝圈工作，唐田英里佳卻因為小三標籤，停工10個月仍無法正常回歸，紛紛替她叫屈。

東出昌大3年前趁老婆渡邊杏懷孕期間，搞上了當時還是未成年的寫真女星唐田英里佳，偷情時間長達3年；消息爆出後，東出昌大4月公開道歉，被問起「杏跟唐田英里佳，你喜歡哪一個？」竟然當場遲疑了10幾秒，才緊張地表示深怕言論會傷及妻子，不願回答，一席話被認為他間接默認比較愛小三，讓他穩坐「國民渣男」地位。

(中時新聞網)