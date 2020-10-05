受惠於傳統旺季來臨，群光電能(6412)9月合併營收達35.64億元，月增15.1%，年增5.3%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收96.58億元，較上季成長4.6%，較去年同期則減少3.3%，儘管第4季遊戲機及伺服器電源將步入淡季，但傳統NB及電競NB電源需求持續強勁，群電預估，下半年營收可望優於上半年。

NB需求持續暢旺，且客戶因應十一中秋長假提前拉貨，使得群電大瓦特數筆電、Type-C筆電、遊戲機及伺服器電源營收均較8月上揚，進而帶動群電9月合併營收達35.64億元，超越去年10月，創下單月歷史新高，累計前9月合併營收達256.04億元，與去年持平。

由於第3季合併營收優於預期，產品組合亦較上季更佳，群電第3季獲利可望隨營收同步攀高。

展望第4季，群電表示，雖然遊戲機及伺服器電源將步入淡季，但傳統NB及電競NB電源需求持續強勁，為公司第4季業績帶來一定支撐，整體下半年營收可望優於上半年，今年營收成長力道雖因新冠肺炎疫情影響PC及消費性等產品需求受到壓抑，但公司深耕高值產品逐漸獲得成效，且積極投資自動化製程改善生產效益，今年獲利有機會再攀歷史高峰。

值得一提的是，此次新冠肺炎疫情在上半年帶來缺工及磁性元件缺貨的干擾，確立自動化生產的重要性，群電在明年吳江新廠產能開出後，產線自動化比例將較目前的70%上升到80%，有機會進一步提升公司的產品品質、彈性及生產效率，以及公司競爭力與長期獲利能力。

(時報資訊)