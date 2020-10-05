《商情》中油10月BD漲27％ 連四月調漲 15:062020/10/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場擔憂供給短少，提振國際丁二烯BD現貨行情飆漲，9月單月漲幅達23%，為追隨國際行情漲勢，中油10月份BD牌價大漲27%，至每公斤27元，為近半年新高，並且為連續第四個月調漲。 市場人士表示，因韓國YNCC、韓國SK、新加坡殼牌和台塑化歲修減產，導致亞洲丁二烯供給嚴重吃緊，且近期中國積極提振內需，推助下游ABS需求回溫，亦帶動上游BD行情價漲，最近一周台灣CFR報價單周大漲70美元，漲幅直逼10%，至每噸830美元，創七個月來高點。(商品行情網) (時報資訊) #台塑化 #BD #調漲 #供給 #提振 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《橡膠股》SBR、BR價揚助跑 台橡H2獲利爬坡 10:342020/10/05 財經 《集中市場》三大法人買超21.12億元 自營商成主力 15:402020/10/05 財經 《商情》需求量增 BDI指數漲近8.1％ 10:002020/10/05 財經 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲104點 08:522020/10/05 財經 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ 04:102020/10/05 財經要聞 社論／核四重啟公投 人民該覺醒了 04:102020/10/05 時論廣場 台塑四寶 Q3獲利大躍進 04:102020/10/05 財經要聞 大咖卡位 中小型股抬頭 台股登高12,548 15:022020/10/05 財經 歷年十月大盤指數偏漲行情 塑膠電子金融 看漲六成 04:102020/10/05 證券．權證 鋼品補貨潮 中鋼盤價估千元起漲 04:102020/10/05 產業．科技 財經熱門新聞 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 王品搶進冷凍包 進駐全聯千家門市 - 財經 《金融》買美股不難 挑你平常愛用的就對了 - 財經 - 時報資訊 川普染疫美股卻沒暴跌 外媒爆華爾街更擔憂拜登加稅計畫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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