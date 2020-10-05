市場擔憂供給短少，提振國際丁二烯BD現貨行情飆漲，9月單月漲幅達23%，為追隨國際行情漲勢，中油10月份BD牌價大漲27%，至每公斤27元，為近半年新高，並且為連續第四個月調漲。

市場人士表示，因韓國YNCC、韓國SK、新加坡殼牌和台塑化歲修減產，導致亞洲丁二烯供給嚴重吃緊，且近期中國積極提振內需，推助下游ABS需求回溫，亦帶動上游BD行情價漲，最近一周台灣CFR報價單周大漲70美元，漲幅直逼10%，至每噸830美元，創七個月來高點。(商品行情網)

(時報資訊)