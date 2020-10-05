網路紅人「館長」陳之漢日前遭近距離開槍受傷住院，他昨（4日）晚開直播時自曝，回想中槍後的2小時，像是過了一輩子，「痛到只想殺了對方」。館長還向槍手喊話：「希望你判越短越好…最好關個1年就出來，我一定會還你」。

網紅「館長」陳之漢8月28日凌晨在自家林口健身館遭到槍擊，中彈第7天，9月3日出院返家休養。（圖/截自館長飆悍臉書）

館長8月28日凌晨，遭23歲的槍手近距離連開3槍，他昨晚開直播報告復原情況時指出，中槍後被送到急診室等待手術時的那2個小時就像是過了一輩子，「我不是菩薩，誰不想報復，當你受到這樣的痛苦，全身出力在忍痛，憋到臉都紅了、全身出汗，每分每秒可以說是度分如年，痛到只想殺了對方，我一刀一刀割，真的是痛到沒有什麼佛心」。

館長轉述律師表示，槍手在做筆錄時說「反正十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕」，讓他覺得很吐血，感嘆法律保護加害人，台灣槍枝泛濫，強調自己反對廢死，對他來說能不能抓到幕後凶手很重要，並坦言現在自己的想法很負面。

館長也對槍手喊話：「我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就還你，你越快出來越好，在裡面我也看不到你，趕快出來我們喝茶聊天，很多人等著你回來、幫你慶祝，我們守法的人一定不會對你怎麼樣，幫你規劃人生，最好是關個1年就出來」。

對於醫生說至少要半年後才能練健身，不過他忍不了，「沒有練，就好像在這世界上沒有活著的感覺」，他也希望大家不要學習這一點，受傷就好好休息，並感謝粉絲一路的支持。

(中時新聞網)