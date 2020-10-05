行政院人事行政總處日前宣布，經行政院核定，110年度軍公教員工待遇不調整。軍公教連續3年未調薪，人事長施能傑今（5）日到立法院備詢時表示，因受疫情影響，財源負擔增加，所以決定不調薪。至於是否把調薪3%的慣例，改為每年0.5%，他則表示會再研議。

軍公教上次調薪為2017年，由時任行政院長賴清德拍板，調幅3%，並於2018年1月1日實施，之後分別於2001、2005、2011、2018年調薪，幅度都是3%，預算約200億元。

今年軍公教員工待遇審議委員會，討論110年度軍公教調薪案，主要考量二大因素：一是受疫情衝擊，主計總處雖預估全年經濟仍可成長1.67%，但幅度已下修，經濟面表現並不好；二是明年度稅課收入負成長2%、歲入負成長3%，財政部估計，今年稅收嚴重短缺逾1500億元，財政狀況也不好，因此軍公教沒有調薪空間。

國民黨立委李貴敏為公務人員抱屈，人事長施能傑今再強調，台灣過去幾年財政穩健，今年受到疫情影響，大幅增加財政負擔，需共體時艱，且政府在107年調薪後，近年物價平穩，因此決定明年先不調薪，「今年是特別的一年，造成財政上，編了那麼多錢來做防疫工作」。

民進黨立委鄭運鵬認為，政府好幾年不調整公務員薪水，會讓外界以為台灣經濟不好，建議可捨去3%調幅，改為0.5%。對此施能傑僅表示，將帶回人事總處研議。

(中時新聞網)