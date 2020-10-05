李懿主持Vidol節目《懿想天開》，5日與籃籃、巫苡萱、倪暄、曲羿、陳詩雅出席改版見面會，李懿為節目上山下海，挑戰各種極限，她坦言其中最震撼的是體驗傳統豬農工作，那天不僅幫豬取精、受孕，還目睹如何閹割，回家有一個月時間與男友零接觸。新成員籃籃是峮峮好友，談到對方現況，她表示：「峮峮現在復原蠻多，已經慢慢走出來，我是傳訊息給她，想讓她慢慢沉澱，畢竟她身邊有太多人在支持她，雖然她變瘦很多，但大家給她一點時間，讓她平復，她很堅強。」

籃籃提及在黃鴻升（小鬼）追思靈堂時，峮峮看到大家會說幾句話，好友的堅強讓人佩服，6日就是小鬼追思音樂會，看到部分酸民謾罵峮峮公開戀情增加知名度，她非常心疼，「酸民這樣蠻沒必要，每個人都會想要送最愛的人一程」，至於是否邀峮峮上《懿想天開》，她表示：「還是讓她慢慢平復，我們節目可能太激烈了，再看看以後。」

巫苡萱（左起）、李懿、籃籃擺出可愛姿勢。（三立提供）

李懿在《懿想天開》創下許多紀錄，她笑稱新成員加入，讓她可以用臥佛姿態一旁享福，「說實在話，現在還是要幹體力活，只是多了夥伴，心裡的苦跟勞力的付出可以一起分擔，我不怕被取代，大家各司其職，我應該有無法取代的部分，像是記憶力很好，製作單位做企畫沒考慮到性別，他們心裡一定很期待找女生，算是假公濟私啦，現在錄影空檔氣氛都不一樣」。

(中時 )