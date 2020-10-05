2020總統、立委大選前夕，65歲陳姓男子，在個人臉書造謠誣指彰化市東區里長收了立委候選人10萬元工作費，遭里長與候選人特助提告妨害名譽之加重誹謗罪，彰化地院法官審理後，依違反《公職人員選舉罷免法》104條散布謠言罪，判處陳男5個月有期徒刑、褫奪公權1年。可上訴。

陳男22年前曾代表建國黨參選立委但落選，今年年初立委暨總統大選前夕、1月3日中午，他於個人臉書貼文，先批評總統賭盤，再指「彰化市幾乎所有東區里長都收到狗黨立委候選人十萬的（工作費），而檢調不知」。

陳男坦承貼文，但否認誹謗、造謠；他辯稱並未指名道姓，是要針對總統選舉賭博的國家大事，重點是在為何檢調不知情？自己是在彰北國民運動中心游泳池聽到；而該立委候選人競選費用龐大，坊間不斷散布傳述10萬元工作費之風聞，屬可受公評之事，未涉及私德，並不構成誹謗。

法官審理時認為，被告貼文所謂「工作費」字面上雖不能推認為賄賂選民賄款，但無非暗示告訴人收受後代為發放賄款款項，且留言緊接「而檢調不知？」更可推知實為檢警調極力查察知賄選款項。認定被告陳男公開貼文指謫帶有惡意，且未經進一步查證，已構成散布不實指控之要件，意圖使人不當選，審酌犯後否認犯行，故作如上判決。

(中時 )