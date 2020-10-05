寶山鄉雙胞胎節今年邁入第10年，雙十國慶將在寶山雙胞胎井大會師，鄉公所網路報名100對，短短半小時就額滿，寶山鄉長邱坤桶說，雙胞胎節從鄉境活動已擴展為全國性活動，向隅的雙胞胎10日當天仍可現場報名。

寶山鄉寶山村是全國雙胞胎比例最高地區，相傳是因村民常年飲用新湖路與寶山路交叉處的水井所致，雙胞胎井的名稱就此傳播開來，目前全鄉雙胞胎超過150對，今年新生的雙胞胎有4對。

縣議員吳旭智的雙胞胎女兒，姐姐瑢瑢（左）和妹妹樂樂（右）參加魔術表演。（羅浚濱攝）

邱坤桶說，2011建國百年鄉內開始舉辦雙胞胎節，這幾年已演變成為全國性的雙胞胎聚會慶典，到場參加活動的雙胞胎都超過100對，日前做網路報名半小時內就「秒殺」額滿。

縣議員吳旭智有1對雙胞胎女兒，姐妹瑢瑢和樂樂搶先報名，5日參加鄉公所的活動，由魔術師在轉動箱子後，由1個小朋友變成2個長像相同的小朋友，相當有趣。

邱坤桶說，雙十節展開的2020雙胞胎節，活動適合大小朋友，有玫子姐姐腹語秀、神奇歡樂魔術氣球秀及重溫經典的民歌演唱，更有雙胞默契大考驗、真假雙胞闖關遊戲，千萬不能錯過。

現場有寶山特色農產市集、可愛胖卡車市集及免費的祈福DIY木牌製作，上網報名的100對雙胞胎及現場報名的雙胞胎，將能領取專屬紀念品，前1000位到場的民眾則能獲贈60元活動現場折價券，在市集攤位享用寶山客家美食及農特產品。

(中時 )