小鬼黃鴻升與峮峮相戀一年半，在小鬼逝世後曝光，峮峮悲痛地陪伴男友小鬼走完最後一程，甚至在小鬼父親迎接60大壽時，也替代摯愛為父親慶生，也重現過去小鬼與家人的合照，讓人看了相當鼻酸。本以為兩人是去（2019）年拍攝《玩很大》時，擦出愛的火花，沒想到兩人相遇的時間更早，而當時撮合的媒人還是小豬羅志祥。

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2011年11月24日播出的節目，當時的小鬼擔任《娛樂百分百》節目主持人一職時，其中一個單元為「戀愛百分百」，邀請到大元擔任女主角作宣傳，而峮峮則是以親友團身分上節目，當年峮峮留著一頭烏黑的長髮，綁著高馬尾，與現在並無差異，相當可愛。

小鬼與峮峮兩人9年前於節目中就已相遇，當時小豬還要兩人愛的互動。（圖／翻攝自YouTube）

節目其中一環節是要兩人四目相交跳跳繩，此時身為主持人的小豬羅志祥，便當起「媒人」角色撮合兩人示範雙人挑繩玩法，由於小鬼相當羞澀，小豬又規定兩人必須四目相交，讓小鬼一度害羞地不敢正眼直視峮峮，遊戲中峮峮因跟不上跳繩速度，小鬼立刻貼心地停止動作，總總舉動都不難發現他是個貼心的男孩。

時隔9年後，兩人再度於《綜藝玩很大》相遇，當集節目出海前往柬埔寨拍攝外景，峮峮也恰好跟小鬼同一隊，兩人擦出火花，進而交往，不少網友看完過往這一段畫面後，頗有感觸道「玩很大真的是他們的好媒婆」。

(中時新聞網)