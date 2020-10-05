行政院長蘇貞昌昨天發臉書說他帶著「鼎泰豐」的小籠包，到駐衛警的休息室中，邀請駐衛警共進午餐。國民黨新北市議員葉元之批評蘇貞昌是「酷吏裝暖男」，覺得蘇又在作秀了，什麼事情都要做大內宣，都怕別人不知道。

葉元之細究蘇貞昌這麼作的原因，蘇貞昌特別強調，他是因為這四天連假，每天進政院加班時，看到辛苦的駐衛員警，所以請他們吃午餐。葉元之說，重點是蘇是要宣傳自己這四天連假都去行政院加班呢，「院長好辛苦喔！院長秀秀！」名義上是為請駐衛警吃小籠包，然後帶出自己連續四天加班的事實。

蘇貞昌很自豪的問一位駐衛警，「我說要請吃小籠包，有實現了」，葉元之說這段令他笑到噴飯，這也能拿來說嘴？只能說兌現承諾對蘇貞昌來說是一件很困難的事，畢竟他連神明都敢騙，所以難得守信請個小籠包，當然要在影片裡記錄一下。

葉元之批評，一個愛耍官威、罵醫院院長不知道有幾個停車格的酷吏，也開始裝暖男形象了，代表他開始動起來要選總統了。鄭文燦和賴清德要小心囉，你們大內宣的資源比的過蘇貞昌嗎？

(中時 )