多個華爾街消息透露，一進入10月，期權市場單日就有2億美元巨資買下尖牙股(FAANG)買權，市場推測是8月推高科技股的日本巨鱷軟銀集團又出手。但有專業人士指出，市場上放空那斯達克指數期貨部位的單上週大幅減少4成，這麼多空單回補後那指也只小漲，軟銀意圖軋空可能面對慘痛代價。

尖牙股是在那斯達克上市5大指標科技股，包括臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Netflix、谷歌(Google與其母公司Alphabet)，上述10月1日的鉅額買進買權單，標的是臉書、Netflix、亞馬遜、Alphabet。買進買權(buy call)，表示買家看好尖牙股會繼續大漲。

極右派自由主義財金部落格Zero Hedge報導，CFTC(美國商品期貨交易委員會)最新的交易員持倉報告顯示，E-mini那斯達克100指數期貨上周的空單比前1周驟減4成，由13.43萬口減至7.96萬口。

10月1日也是美國總統川普(Donald Trump)確診日，還有鉅資敢進場逆勢看多，在交易員間自然引發騷動，根據操作手法和額度，業界都猜是軟銀。資料顯示買權、賣權Gamma值分歧現象看起來和8月初類似，8月科技股帶升美股狂飆，市場也傳是軟銀做高。

(中時新聞網)