學員使用欣昊實業捐贈勞動力發展署中彰投分署「ONECNC XR8全功能50人用網路版」軟體。（盧金足攝）

為支持政府培育技術人才，欣昊實業股份有限公司捐贈勞動力發展署中彰投分署「ONECNC XR8全功能50人用網路版」軟體，5日由勞動力發展署副署長林宏德代表致贈感謝狀，肯定企業捐贈政府訓練設備義舉，持續因應產業發展提升訓練品質，培育更多人才。

林宏德指出，智慧製造是政府5＋2產業政策主軸之一，獲贈軟體的中彰投分署因為位處中部精密機械重鎮，長期以來為業界培育精密機械產業技術人力，國家勞動力發展的堅強後盾，也協助許多失待業民眾重返職場，開啟職場新人生。

林宏德感謝欣昊公司響應政府人才培訓，捐贈多功能的電腦數值加工軟體，目前安裝於該分署精密機械工場電腦製圖教室，對提升訓練品質相當有幫助。

欣昊公司說，該公司推廣OneCNC軟體多年，其軟體應用相當便捷，使用者可以快速上手，而勞動力發展署各分署是最貼近產業技術人才需求的搖籃，本次捐贈亦希望為中部地區精密機械產業的技術人才培育貢獻心力。

中彰投分署積極開辦多元的職訓課程，每月都有新班開課，歡迎有志投入產業的民眾能多多利用。

(中時 )