記憶體模組廠威剛(3260)9月營收同創三高，包括固態硬碟(SSD)單月營收創歷史新高，9月合併營收為25個月以來新高，第三季合併營收也攀升至近8季高點，公司並預計第四季需求仍不減，DRAM價格更有機會持穩發展。

威剛9月營收32億元，年增52.63%。威剛表示，近期記憶體現貨價止跌回升，加上客戶需求持續熱絡，9月合併營收衝上32億元，年增逾5成，公司第二大產品線SSD營收也首度突破10億元大關，達11.48億元。在9月營收帶動下，威剛第三季合併營收達85.98億元，年增32.78%，季增15.69%。威剛今年1-9月合併營收為232.68億元，年增25.81%。

威剛進一步表示，第三季記憶體價格及市場需求仍受疫情干擾，但公司營收及出貨量不減反增，優於同業，多項業績表現突破近兩年多來高點，充分發揮公司長期經營客戶關係、全球通路及電子商務布局效益，才能在全球局勢仍陷混亂之際，站穩營運腳步，爭取最佳獲利。

展望後市，威剛認為，綜觀產業整體新增產能有限，配合各家新款5G手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望收斂，DRAM價格有機會持穩發展。

今年記憶體價格止跌回升且需求成長，威剛今年1-9月合併營收為232.68億元，年增25.81%。1-9月DRAM占營收貢獻比重46.78%，SSD營收貢獻為32.77%，記憶卡、隨身碟及其他產品20.45%。第三季產品結構部分，DRAM占比達43.77%，SSD比重34.36%，記憶卡、隨身碟及其他產品21.87%。

(時報資訊)