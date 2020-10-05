各都地政局公布9月的買賣移轉棟數，分別為台北市3133棟，月增26.5%，年增44.2%；新北市6331棟，月增11.2%，年增28.2%；桃園市4389棟，月增5.1%，年增36.6%；台中市4867棟，月增17.7%，年增54.6%；台南2131棟，月增7.5%，年增20.2%；高雄市3505棟，月增8.9%，年增31.8%，六都合計24356棟，月增12.3%，年增36.1%。月增幅六都由台北市以26.5%的成長幅度奪冠，台中居次，新北第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年整體大環境資金豐沛、利率低的氛圍持續，加上民俗月對房市的影響漸淡、疫後的遞延買氣大增，使得今年第三季房市表現驚艷，尤其台北月增26.5%最高，主要因為台北市房地產增值速度快，房市回溫之際，地段精華的區域更顯身價，且危老重建正夯，有不少老屋因而被投資者相中整合，在豪宅、老屋雙雙轉熱的帶動下，大安區9月買賣移轉量成長超過5成，成為推升北市交易量的主力。與去年同期相較，台中市以54.6%的高成長率，成為今年9月買賣移轉的年增幅冠軍，其中南屯因交屋潮，年增130%，整體交易量仍以北屯居冠。台灣房屋崇德燊鴻特許加盟店歐景山店長表示，近年北屯推案量大，房市選擇多元，對消費者的吸引力本來就很強勁，加上近來部分新案傳出秒殺消息，且捷運又將於年底通車，種種因素強化了消費者的購屋念頭，使得北屯9月移轉量再奪台中之冠，尤其是捷運站周邊地區，近期房市交易狀況更是火熱。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計6都2020年第三季的買賣移轉狀況，結果顯示各都的買氣均較去年同期有1成以上的增長，其中桃園市以1萬3182棟、25.3%的年增率居冠，高雄市則以24.6%奪下亞軍；值得一提的是，今年第三季高雄買賣移轉達1萬358棟，是近五年來首度突破萬棟的第三季度。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市9月不動產買賣移轉件數4389件，是今年以來次高紀錄，較去年同期3212件成長36.6%，疫情與農曆鬼月似乎不影響桃園房市的熱度，桃園市有中央主導的航空城計劃、亞洲矽谷計劃等等、交通軌道以捷運路網，建設議題陸續到位，尚有許多開發的特定區以及新興重劃區，產業類型豐富，就業機會工作多，房價與雙北相較輕負擔，少了雙北都會區的人口稠密與擁擠，空間多了開闊綠地，生活環境的宜居性佳，因此吸引許多在地人及外來客喜愛。

(時報資訊)