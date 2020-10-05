全球油漆與塗料產業公司阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)，今(5日)宣佈加碼投資2000萬歐元，在台布建全新高規格的粉體塗料廠房，展現其深耕台灣之企業承諾。阿克蘇諾貝爾新廠房位於中壢工業區的多元塗料生產基地，將採用先進的自動化生產設備與技術，以大幅提升產能與生產效率，滿足客戶全方位的需求，並提供本地客戶更優質的產品與服務。

阿克蘇諾貝爾亞洲區製造總監Fred Moreux表示，新冠疫情為全球市場帶來許多不確定性，阿克蘇諾貝爾在此時加碼對台灣的投資布局，可以更高效整合供應鏈資源，進一步發揮跨事業體綜效，樹立台灣塗料市場的新指標。

阿克蘇諾貝爾新建的粉體塗料廠房將採用全自動生產設備與技術，透過優化生產流程，大幅提高生產效率，新廠正式啟用後，所生產的粉體塗料將廣泛應用於建築材料、汽車零配件、通訊設備、電子元器件、傢俱、家電、運動器材、工具機等各種領域的金屬加工產品，為台灣市場與客戶提供領先全球的塗料解決方案。

除了產能大幅提升外，阿克蘇諾貝爾還將引進高標準規格的尖端設備，以期符合企業永續發展的要求。該廠房所採用的全新自動化生產設備與技術，可達到有機揮發物(VOC)零排放，並大幅降低生產過程中的耗能。相較於傳統製程，用電量將減少30%，且廢水回收利用率可達到60%。此外，全新高效的中央集塵系統，可有效提升粉塵的集塵率，降低對環境的污染。

受到新冠疫情和國際油價下跌的影響，台灣的塗料產業極待推動升級和數位轉型，以提高產業價值。新布建的粉體塗料工廠，將成為阿克蘇諾貝爾中壢多元塗料生產基地的核心組成部分，匯集粉體塗料、裝飾漆、包裝塗料與特殊塗料的生產線，可有效整合公司供應鏈資源，為本地客戶提供更專業全面的服務，引領台灣塗料產業轉型升級。

阿克蘇諾貝爾全新的粉體塗料廠房將於2021年第三季度完工投產，持續為本地客戶創造更多價值。

(時報資訊)