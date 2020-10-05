緯創(3231)旗下緯創醫學科技與高雄醫學大學附設中和紀念醫院，延續衛生福利部108年度健康福祉科技整合照護示範場域推動計畫「整合性家戶暨個案管理系統」，將區健康照護從港灣旗津出發，穿越屏東縣霧台鄉、牡丹鄉、泰武鄉，跨越中央山脈後，將偏鄉社區照護擴展至美麗台東縣大武鄉跟達仁鄉-南迴公路最終與最初站。

邁入第二年的「整合性家戶暨個案管理系統」建置智慧疾病照護服務，除延續第一年結合各式物聯網裝置外，更貼近當地需求，打造人臉辨識一站式智慧量測站，優化照護情境流程，並擴充照護量測包設備，增加糖化血色素測量，導入偏鄉據點外，亦深入至每個偏鄉的家庭中，透過物聯網的技術及完善先進平台功能，結合衛生所臨床人員照護工作，真正落實在地醫療及社區照護，建構無縫健康網絡，守護偏鄉民眾健康。

同時，為提升社區醫療照護自主意識，除了科技照護外，亦結合健康成績單的設計，養成民眾檢視每月健康成績單，達成自主健康管理目標。

測血糖對於族群廣大糖尿病病患而言是很重要，實施二年以來的量測結果，發現糖化血色素異常率高達32.1%，此次與安盛生科合作量測二合一糖化血色素及三酸甘油酯，個管師協助提早安排治療計畫排程，進行後續追蹤。一站式智慧量測透過人臉辨識或健保卡辨識，將民眾生理數據快速上傳雲端平台，已累積7227人進行量測，提升落實日常健康管理之可行性。同時，系統選定六項疾病進行高風險警示運算， 六項疾病分別為糖尿病、高血壓、高血脂、痛風及B/C肝，系統保留最近183天篩選潛在名單，發現近190具潛在高風險。此一功能改變以往被動模式，由衛生所主動出擊，發現潛在疾病高風險族群，進行追蹤治療，強調預防勝於治療。

後疫情時代的今日，許多改變將成為新常態。緯創醫學科技累積偏鄉社區照護經驗，運用前瞻技術整合解決方案，期望透過營運健康照護平台，從疾病個案管理照護延伸至長照賦能服務，串連院內以及院外智慧醫療生態系，打造健康福祉服務產業。

(時報資訊)