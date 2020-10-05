德國股市交易營運商德意志交易所(Deutsche Boerse)周一表示，德國藍籌股的DAX指數所含括的公司數量將從30家提高到40家，對成分股的資格條件應該提升較為嚴謹。

關於主要指數的改革建議，將徵詢投資人的意見。德意志交易所還建議MDAX指數成分股應從60家減少到50家。

德意志交易所執行長威瑪(Weimer)表示，不韙言地，他個人贊同將DAX 30擴增到DAX 40。

先前德國金融科技公司Wirecard爆發帳務醜聞，交易所希望加強公司治理，建議如果公司未能按時提交季度財務數據，將剔除於DAX指數之外。

根據新的建議，經證實的獲利能力將是加入DAX的條件之一。

公司對有爭議性武器銷售超過營收10%，將排除在DAX的選擇性指數之外，包括DAX、MDAX、TecDAX和SDAX指數。

投資人將在11月4日前對建議進行回應，交易所將在11月23日公布諮詢結果以及指數規則的變動。

(時報資訊)