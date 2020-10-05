IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠半導體晶圓後段測試載板需求增加，2020年9月營收續「雙升」續創1.23億元新高，帶動第三季營收雙位數「雙升」衝上3.42億元，連2季改寫新高。投顧法人看好第三季獲利可望同步挑戰新高，第四季淡季營運亦可望持穩高檔。

雍智公布2020年9月自結合併營收達1.23億元，月增4.71％、年增達65.14％，連2月改寫新高。帶動第三季合併營收3.42億元，季增達16.2％、年增達47.52％，連2季改寫新高。累計前三季合併營收8.84億元，年增達44.09％，續創同期新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺。法人看好雍智第三季獲利可望跟進營收、將連2季創高，第四季雖步入淡季、但營運仍可望持穩高檔、估僅小幅下滑，帶動全年營收挑戰新高。

雍智對今年測試載板需求成長樂觀看待，投顧法人認為，在台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期下，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求，新探針卡設計專案貢獻增加亦增添營運成長動能。

(時報資訊)