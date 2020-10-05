Facebook在F8 2019的願景之一，也就是打通旗下通訊平台的計畫，如今終於部分實現了。Facebook 今(5)日宣布整合 Messenger 與 Instagram 的訊息功能，讓用戶能享受順暢的跨平台通訊體驗。

Facebook發現，如今在私密聊天室中的訊息溝通遠甚過往，目前已有超過 10 億用戶透過 Messenger 與親友聯繫彼此。此外，Facebook 在美國的資料顯示，用戶時常與同一對象在不同的 App 溝通，有時很難記得在哪個平台找到對話串。因此在通訊服務上，Facebook 將以用戶個人為核心，整合 Messenger 與 Instagram 的訊息，讓用戶可透過任一平台輕鬆聯繫親友，並享受相同的順暢體驗。無論使用 Messenger 或 Instagram，用戶皆無須重新下載 App，也可持續在原本的平台傳送訊息與通話。

Facebook 整合 Messenger 及 Instagram 訊息，推出全新跨平台通訊體驗。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

現在，透過整合 Messenger 與 Instagram 的訊息功能，用戶可直接透過 Instagram 的訊息服務，與原本在 Messenger 上傳送訊息的對象展開對話。Facebook 將 Messenger 上原有的服務體驗，應用在 Instagram 訊息的功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室的顏色與主題。用戶將可調整預設的 Emoji 表情符號，且未來在傳送訊息或表情符號後，將在聊天室中觸發更多不同的動態視覺效果，讓大家與親友的溝通更有樂趣。

Facebook 在 Instagram 上推出多項新功能，包含一起觀看、自拍貼圖與限時模式。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

透過跨平台的整合，無論使用 Messenger 或 Instagram，用戶可直接聯繫親友，展開順暢無縫的傳訊或通話體驗。Instagram 用戶將可陸續體驗 Messenger 共 10 項全新功能，包含：(1)一起觀看：在視訊通話中，與親友一同享受觀賞 Facebook Watch、IGTV 的影片、電視節目與電影等。(2)限時模式：啟用此模式，在訊息已讀或關閉聊天室後，訊息將自動消失。(3)自拍貼圖：用戶可自己創造透過 Boomerang 自拍的動態貼圖，在對話中使用。(4)自訂聊天室主題與顏色：自由選擇聊天室的背景主題與漸層色彩效果，創造樂趣。(5)自訂 Emoji 表情符號（Reactions）：用戶可自由預設個人最喜愛的表情符號，更便捷地回應朋友的訊息。(6)轉傳：輕鬆分享內容給 5 個朋友或群組。(7)回覆特定訊息：在聊天室中回覆特定訊息，延續對話的主題。(8)動態特效：在聊天室傳送訊息後，增加特定動態視覺效果。(9)管理訊息：自行決定追蹤者或 Facebook 朋友等特定類別對象，可否與用戶展開聯繫與傳送訊息。(10)強化檢舉與更新建議封鎖對象：用戶可檢舉 Instagram 的單一訊息或整個對話。當用戶在未來即將上線的帳戶中心加入封鎖帳號後，在 Messenger 與 Instagram 上皆會收到更新的建議封鎖對象清單。

透過此項服務的更新，Facebook指出，用戶將更方便與彈性地管理隱私設定，包含掌握或限制哪些對象可直接傳送訊息，同時也能在 Instagram 上使用檢舉功能，讓用戶在看到可疑活動時採取行動，封鎖令人感到不適的用戶或訊息。

這項 Messenger 與 Instagram 的全新跨平台溝通服務，目前僅推廣至數個特定國家，未來將於全球正式上線，台灣預計也將會推出。但根據目前記者體驗，相關功能尚未在台推出，台灣Messeneger以及Instagram用戶再等候幾日或許就能體驗得到。

(科技)