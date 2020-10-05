廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在古色古香的賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式。（謝明俊攝）

廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在古色古香的賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式，由頭份信義國小學生擔任會場導覽小尖兵。（謝明俊攝）

廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式，畫作刻意陳列在周邊田野。（謝明俊攝）

廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式，畫作刻意陳列在周邊田野。（謝明俊攝）

廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在古色古香的賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式，由頭份信義國小學生擔任會場導覽小尖兵。（謝明俊攝）

廣達「游於藝」苗栗巡迴展，5日上午在賴唐鴉家庭美術館舉行開幕式，竹南國中展出魚菜共生系統。（謝明俊攝）

2020廣達「游於藝」苗栗巡迴展「遇見大未來」系列活動，將依序在苗栗縣16所國中、小學接力巡迴展出，5日上午特別選在頭份賴唐鴉家庭美術館，由副縣長鄧桂菊主持開幕式，這次巡迴展將以「與自然相遇」、「藝術與科學相遇」等2個單元為主，從親近大自然出發，進而發展出美感力。

廣達「游於藝」過去分別以多種不同藝文主題，在全苗栗各國中小學舉行巡迴展，將藝術文化美感從小就培植在青少年心裡。今年的巡迴展訂名為「遇見大未來」透過震撼性、話題性的藝術作品圖像，讓學生認識當代藝術家運用各種不同的手法，展現對自然環境與人類存在的批判思考與尊重關懷。

苗栗縣政府教育處非常重視環境議題，特別向廣達基金會申請在苗栗縣16所中小學校舉辦巡迴展，並應巡迴展的主要議題，並挑選在頭份市流東里賴唐鴉家庭美術館，舉行開幕式，副縣長鄧桂菊到場致詞時，非常感謝廣達基金會多年來培養苗栗學童的美學根基。

賴唐鴉家庭美術館是一個傳統客家三合院，座落在流東里僻靜的山區，環境相當優美幽靜，主辦單位將參展的藝術作品布置在三合院周邊的田野間，讓所有賓客在自然的環境中欣賞藝作，更能感受畫作與自然間的互動。

教育處為了讓參觀者能更深入了解藝術作品內涵，特別舉辦8個場次的導覽小尖兵培訓，5日的開幕式，就由頭份信義國小的導覽小尖兵負責解說展出作品內涵與表徵，讓參觀者能深入淺出的欣賞作品。

同時，教育處為了強調自然與人文的調和，特別邀請竹南國中在現場展示學校師生共作的「魚菜共生系統」，結合養魚和種菜，以有效循環使用水資源，來達成節省資源，互利共生。

(中時 )