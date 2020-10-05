輪椅阿伯鹿港中正路上演「玩命關頭」，讓車輛遇到都急閃，險象環生。（摘自意外災難通報告密室／吳敏菁彰化傳真）

輪椅阿伯鹿港中正路上演「玩命關頭」，讓車輛遇到都急閃，險象環生。（摘自意外災難通報告密室／吳敏菁彰化傳真）

輪椅阿伯鹿港中正路上演「玩命關頭」，讓車輛遇到都急閃，險象環生。（摘自意外災難通報告密室／吳敏菁彰化傳真）

扯！阿伯開電動輪椅逆向、橫跨雙黃線 馬路逛大街

彰化鹿港中正路「輪椅阿伯」上演「玩命關頭」，駛著電動輪椅，在大馬路上想開就開、想停就停，更駛向路中央，以Ｓ型幅度穿梭雙黃線、還逆向，讓駛過轎車急轉彎，直呼危險，「若撞到就賠慘囉」讓人搖頭「要找金主還是替死鬼啊！恐怖得要死，趕快回家去了啦」超狂行為，卻只能罰300元。

這位阿伯把馬路當成自己家，一路上驚險臉連，車子遇到都得閃，就怕撞到了，被封為「移動式神主牌」，引起嘲諷，可能是要金主給後代，哪有這樣子出來玩命的？尤其鹿港中正路是重要外環道，車流量相當高，阿伯不以為意，輪椅從路肩一路駛向內車道，還在雙黃線上穿梭、偏來偏去。

監視錄影器就錄到連續幾輛車經過，都只好急閃，還有跨越雙黃線閃過，險象環生，阿伯也突然驚覺不對勁，「回頭是岸」卻是一路逆向行駛，還是駛在內車道，附近店家說，這個阿伯已經不是第一次！

民眾向警方檢舉，鹿港警方局表示，查遍法條，依照規定，醫療用電動代步車以動力式輪椅在道路上，只能以行人相關規定來開罰，任意穿越馬路最高可開罰300元！但是目前阿伯玩夠了，暫時神隱，警方還在尋找，準備向他和家人進一步加以輔導，「自己要照顧好，並且不要害到別人了」。

(中時 )