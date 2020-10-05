直擊》機車國道超狂「叼菸蛇行」 警攔不停 慘害10車連環撞

機車誤闖國道，共造成10車連環撞。(國道高速公路警察局提供/蘇育宣翻攝)

機車誤闖國道，共造成10車連環撞。(國道高速公路警察局提供/蘇育宣翻攝)

國道1號北上38公里泰山路段今(5日)上午11時發生10車連環車禍，經查肇因為43歲賴姓機車騎士違規闖上國道，還大膽囂張叼著菸在道路上不斷蛇行，遭巡邏中的國道警察一眼發現，立刻鳴警笛攔停，未料卻在攔下騎士前，賴男就先遭後方小貨車追撞，員警在國道上狂奔將賴男一把拖出護欄，賴男才一逃死劫。

今早國道發生一起嚴重連環車禍，上午11時許國道警察在國道1號北上38公里處驚見一位機車騎士誤闖，透過行車紀錄器可見，趙男囂張在國道上蛇行騎車，彷彿自己騎在鄉間小路上，仔細一看還發現賴男嘴上叼著一根菸蒂，神情相當自然。

員警見他誤闖便緊急鳴笛以手勢示意他停靠前方路肩，未料停靠前，賴就在外線道遭後方小貨車擦撞後倒地不起，員警見代誌大條，便立刻下車拔腿狂奔200公尺，一把將賴男從護欄中拖出來，防止他再被後方車輛二次追撞，驚險畫面全部曝光。

警消表示， 現場總計造成，包含機車、小貨車、全聯結車、小客車、客運車等10部車事故，一個大貨車駕駛、一個聯結車駕駛、一個機車騎士受傷送林口長庚，意識清楚，二名員警手部、腳部輕微擦挫傷無大礙。車禍當下封閉4線道，僅1線道可通行，造成嚴重塞車，經過2個小時的處理，目前已陸續恢復車流。

警方表示，賴男因騎機車上高速公路，且單手騎車抽菸、變換車道未使用方向燈，依法開出最高達3萬元罰金，另外受損汽車也可向騎士求償。

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(中時新聞網)