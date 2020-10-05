玉山銀行於2020《經理人月刊》「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」榮獲金融業第1名，排名較去年躍升37名，顯示玉山持續創新、提升顧客體驗的經營成果獲得肯定。

玉山銀行長期投入金融創新，提供顧客優質的金融體驗，近3年數位活躍顧客成長逾5倍，目前各項產品（信用卡、貸款、基金、外匯…等）數位銷售佔比均超逾6成以上，其中線上辦理外幣定存或買賣外幣更高達98％。為提升顧客服務體驗，於今年(2020)上半年首創58秒內可以撥款的「e速貸」，並獨家推出透過大數據協助顧客減法投資的「基金e指選」，持續推出創新數位產品服務。同時於7月以e.Fingo數位品牌，串聯深受顧客喜愛的玉山行動銀行、玉山Wallet、e指系列服務，打造顧客完整數位旅程。

「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」由《經理人月刊》與EOL東方線上消費者研究集團、日經BP顧問公司合作，在台調查六大產業共140個品牌，透過四大指標評量企業的品牌力。於前30名入榜的國內外知名品牌，玉山是唯一的金融業者，尤其在「便利實用」與「創意革新」評比表現亮眼。《經理人月刊》特別指出，玉山近兩年透過數位金融及信用卡布局持續創新及提升顧客體驗，是品牌排名提升關鍵。運用即時綁卡、即時核卡兩大專利，玉山Wallet不僅是便利的行動支付App，也讓顧客輕鬆管理信用卡帳務。今年市場環境雖受疫情影響，然而玉山銀行信用卡逆勢成長，於金管會資料顯示截至7月底年度發卡數及簽帳的成長率皆名列市場第1，展現由心占率拓展市占率的成效。

玉山的經營績效深獲國內外肯定，近期獲頒全球金融《Global Finance》2020年「台灣最佳銀行」大獎、《The Banker》2020年「台灣績效最佳銀行」、並於2020年6月獲得Cheers雜誌「品牌數位好感度」最喜歡／最欣賞的銀行第1名。此次再度獲獎《經理人月刊》「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」金融業第1名的殊榮，未來玉山將持續打造全方位的創新產品與服務，提供顧客更好的金融體驗與價值。

(中時 )