迎接雙十國慶，彰化縣首創以社區踩街慶來一起狂喜，移師溪湖國小和周邊道路，縣內20個社區以環保、文化藝術創意登場，有別以往學校儀樂隊表演，引領深入地方風情，沿途送紅蛋、造型國旗氣球和紋身貼紙，當天10點30分至下午5點在溪湖糖廠有「傳統戲曲藝術大匯演」，緊接著晚上7點在溪湖廣停一停車場還有「歌仔大戲」，歡慶「中華民國生日樂！」

縣長王惠美說，今「國慶踩街、彰化起飛」從早熱鬧到晚，用踩街歡樂嘉年華來開場，邀請縣內20個社區發展協會，以社會福利、文化藝術及環保等為素材，無限創意一起來慶生，另有南北館樂團、台灣女孩日的宣導隊伍參與遊行。

國慶彰化首創社區變妝踩街， 8000顆紅蛋吃免驚還有歌仔戲大匯演。（吳敏菁攝）

國慶彰化首創社區變妝踩街， 8000顆紅蛋吃免驚還有歌仔戲大匯演。（吳敏菁攝）

國慶彰化首創社區變妝踩街， 8000顆紅蛋吃免驚還有傳統戲曲大匯演。（吳敏菁攝）

王惠美也說，迎接國家生日是天大喜事，縣府團隊也不鬆懈，今年端出許多好成績，3月間設立青年就業服務科，彰化優鮮的農漁產品在小三美日的電商平台、中華郵政的i郵購網站上架，空氣汙染指標改善率彰化得全國第一名殊榮，重整財政撙節開支有成，去年度決算是22年來首次盈餘有2128萬元，2020年是挑戰也是有充滿轉機的一年，雨過會天晴，後彰化會更好、台灣也是更好。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，感謝國慶活動移師到溪湖鎮，公所也準備福袋，一起來方想喜悅。溪湖鎮有許多地方特色小吃以及農特產品，例如羊肉、葡萄、韭菜花、麻糬、蛋捲、溪湖糖廠小火車、東螺溪綠色廊道等，值得來深入旅遊，救國團彰化縣團委會主任委員楊友仁表示，這是承辦國慶活動，沿街發放國旗造型氣球及紋身貼紙、還有有16個攤位展示當地的農產品等，希望所有鄉親能攜眷共同來參與活動。

「社區踩街嘉年華」以溪湖國小為起點，從西環路行經溪湖公有停車場(觀禮台及宣導攤位)，接著右轉員鹿路行經溪湖派出所，再右轉進入二溪路一段回到溪湖國小，結合「2020彰化傳統戲曲節」活動，邀請各優秀團隊演出，彰化是南北管音樂的重要基地，動邀請民眾來彰化尋找傳統戲曲之寶藏，並安排親子闖關、文創市集及免費品茗，一整天都多采多姿。

(中時 )