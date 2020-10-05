野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動。（北觀處提供／葉書宏新北傳真）

野柳地質公園9月27日至10月4日推出「野柳石光–夜訪女王」活動，適逢中秋連假期間，去年10天吸引5800名遊客，今年活動僅8天，遊客人數突破1.6萬人次，約為去年的3倍，活動期間有遊客因久候不耐，怒打110報案「園方不給進」，警方也僅能勸民眾耐心排隊。

「野柳石光–夜訪女王」活動以往都是每年4月舉辦，今年受到新冠肺炎疫情影響，延至下半年舉行，於9月27日至10月4日登場，晚間以光影特效展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景，相當吸引人。

野柳地質公園經營團隊新空間公司總經理楊景謙表示，活動期間，園區採總量管制，入園人數限量500人、採一進一出，去年活動規畫10天，共吸引5800名遊客，今年活動僅8天，卻吸引超過1萬6000名遊客到場。

楊景謙分析，遊客總數為去年約3倍，主因於適逢中秋連假期間天氣良好，加上採公益性質捐發票免費入園，再者，因國際疫情嚴峻，民眾無法出國遊玩，「野柳石光–夜訪女王」也累積相當好口碑，讓遊客人數倍增。

值得一提，女王音樂會3日在野柳地質公園開唱，邀請台客天王陳昇及美聲天后周蕙帶來耳熟能詳的成名曲，與國立台灣交響樂團小型弦樂團精采弦樂演奏，讓民眾度過難忘美好的中秋連假。

北觀處表示，「野柳石光–夜訪女王」雖因疫情延後舉辦，採免費開放入園方式，民眾憑9至10月的發票即可免費入園，帶動國旅市場，吸引更多的民眾走向戶外，感受北海岸海天一色的夜景。

除了女王頭和俏皮公主光影互動美景外，今年更加碼運用第一區廣場的大岩壁做為螢幕，用光影投射演出「野柳異想世界」，將野柳地質公園的演化過程呈現在遊客眼前。

(中時 )