後疫情時代「宅經濟」商機發酵，王品旗下萬鮮公司也加入冷凍、常溫食品佈局， 9月底與全聯合作上架「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」7款商品，將人氣排隊名店「石二鍋」、「聚北海道昆布鍋」的經典湯底如：豚骨昆布鍋，及廣受消費者喜愛的芋香貢丸等三種火鍋料研發成零售商品，讓你宅在家也能吃好鍋。

除了與超市龍頭合作，王品遵循集團外送的核心理念「在家也能享受餐廳般的美食體驗」，積極開發新商品、開拓新通路，旗下「青花驕」經典麻辣鍋底，也將在10月初上架量販店霸主-好市多。青花驕被網友喻為台北十大回訪率最高的麻辣鍋，以頂級低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」為主角，鮮麻不燥烈、醇厚不膩口，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次。迎來冬天吃鍋旺季，青花驕經典麻辣鍋底有望成為新一代「好市多必買」。

憑藉著27年餐飲經驗，王品集團熟悉台灣人對鍋物的口味與喜好，擁有堅實的餐飲Know-how，替消費者嚴格把關食品安全；集團旗下3大鍋物品牌：聚北海道昆布鍋、石二鍋、青花驕，品牌力強、知名度高；另外看好全聯火鍋祭業績年年成長的潛力及生鮮食品強項，消費者可一站購足火鍋配料，因此決定「強強聯手」，首波零售商品「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」上架全台全聯千家門店。

「丸子三兄弟」系出同門，都是石二鍋超人氣單點品項，除了人人必吃的石頭鍋底外，內行人一定會加點這三種丸餃！芋香貢丸嚴選新鮮國產豬腿肉、肉質紮實Q彈，吃得到綿密芋頭丁；爆濃海鮮球以Q脆的金線鰱魚漿包裹彈牙鮮蝦與花枝，搭配香而不嗆的山葵醬超濃郁；一口咬下蝦爆起司丸，馬茲瑞拉起司在口中爆開，金線鰱魚漿與與鮮甜白蝦完美搭配。除了用來煮火鍋，也能成為媽媽的「冰箱常備軍」，簡單的蘿蔔湯、青菜湯，加些丸子就成了美味豐富的家常湯品。

「鍋底四姊妹」都是常溫鍋底，再也不擔心冷凍庫冰不下，不僅保存方便，烹調更簡單，免退冰、直接倒出加熱，再加入喜歡的肉片、火鍋料，10分鐘搞定上桌！嚴選「聚北海道昆布鍋」的奶香辛味鍋，多種辣椒、辛香料炒製，搭配香濃奶油口感更柔順，湯頭溫潤不嗆；藥膳滋養鍋以多種藥膳食材熬煮，湯頭清爽甘醇帶蔘鬚清香，健康養生、純素可食。還有兩款湯底來自「石二鍋」，香辣豚骨昆布鍋以豚骨與昆布為基底，加入十多種辛香料熬製，香辣帶勁、清爽不鹹膩；鮮菇百味蔬食鍋以各式蔬果搭配昆布、香菇提鮮，佐以紅棗、枸杞增添藥膳香韻，金黃色蔬果湯底甘醇香甜。王品和全聯兩大龍頭攜手，希望讓更多消費者免排隊就能享用名店美食。

(中時 )