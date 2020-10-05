大陸近幾日頻繁派軍機侵擾台灣航空識別區，使兩岸關係日漸升溫，讓多位軍事專家、評論家憂心台海有開戰可能，教召也因此從兩年一次改成一年一次，且內容更操，但有網友在PTT發文，朋友告訴他在台積電上班就不用教召，是真的嗎？引發大家熱烈討論，還有過來人說「除非你離職，才會解除這個優點。」

這名網友在PTT指出，不知道是巧合還是怎樣，剛好認識在台積電上班的，真的教召都會跳過或是被公司擋掉，讓他不禁想問網友「有人在台積電上班被教召嗎？」大家紛紛留言，「我朋友說寧願去教召也不想上班，可惜沒被教召過...」、「公司會幫你擋掉」、「用經濟保家衛國也可以理解」、「GDP很重要」、「GG輪班救台灣」、「大家想去放假當廢物國軍放空都不行」。

此外，許多人透露，這幾家也是能跳過教召，「中油中鋼、高中以下專任教師都有，司法官好像也有」、「國營員工、台電也不用喔，那是行之有年的產業條款，每年會登記一次直到除役，台灣科技業很多都有適用」、「看法條其實比較明文的是油水電跟鋼」。

據《國防工業緩召機構實施規定》兵役法第41條第1項第2款中記載，「全民防衛動員所需戰時重要生產事業」、「國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業」、「國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業」、「承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業」、「維持國防所需之動力機構」、「維持國防所需之資源開發、提鍊機構」、「國防及民生所需之重要給水機構」，符合7項國防工業之公民營機構，可申請緩召。然而台積電上班真的能跳過教召嗎？詢問國防部後得到的答案是「沒有這回事」。

(中時新聞網)