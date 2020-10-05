2020國慶焰火秀即將於本周在台南安平登場，除了絢爛焰火精彩可期，台南市政府也邀請聯合學生儀隊、十鼓擊樂團、明華園戲劇總團、紙風車劇團、歌手鼓鼓、白安、魔幻力量蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等人輪番演出，讓民眾度過美好國慶連假。

今年國慶焰火施放地點為漁光島，台南市政府規畫主舞台「戀愛廣場」供民眾前往觀賞，同時也特別規畫3個副舞台分散人流，分別為「觀夕平台」、「1661台灣船園區」、「龍崗天橋」。

其中，主舞台「戀愛廣場」將由屏東內埔農工儀隊聯合屏東、台南和台北9校儀隊、共120名隊員帶來精彩表演。此外，還有十鼓擊樂團帶來《時空炸現》，以一支鼓樂團分飾兩角，將傳統民俗鼓樂融入現代搖滾，穿越黑夜來到充滿神

祕及希望的福爾摩沙之島。

此外，還有明華園戲劇總團帶來《神仙‧英雄府城國慶看煙火》，以氣勢盛大的扮仙慶賀儀式開場，緊接帶來一文一武精緻小巧的折子戲《鴛鴦槍》及《護國將軍》，將傳統戲劇融合呈現。另外，當晚還將出動400架無人機，由李志清老師帶領，以國慶主題「民主台灣，自信前行」字樣排圖，融合台南在地元素，包含安平古堡及台灣成功號等古蹟地標，普天同慶中華民國生日同時，也慶祝府城建城400年。

此外，紙風車劇團也帶來《巫頂看世界》，與家齊高中舞蹈班學生共同演出〈古文明大遊行〉、〈牛蛙愛唱歌〉、〈海底世界運動會〉、〈環遊世界真奇妙〉等劇碼，安平虎鯨也會一同加入遊行互動，為國慶晚會增添熱鬧氣息。另外，還有歌手鼓鼓、白安、魔幻力量蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等人輪番上台開唱飆歌。

另，副舞台方面，臺灣船園區將帶來「就是愛爵士」，由深耕台南5年的狗屎運爵士樂團集結在地爵士樂團，並邀請「台灣鼓王」黃瑞豐，和旅美港裔爵士樂表演家關家傑 Alan Kwan 共同演出。

觀夕平台則是由神棍樂團、女孩與機器人樂團、OverTone、Kanit 卡尼特輪番開唱；四鯤鯓龍崗天橋則是由丘與樂樂團、重擊者樂團、陳洛、Xunday等團隊帶來豐富的音樂饗宴。

(中時 )